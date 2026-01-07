Cultura e inclusione a Monreale il progetto La musica è di tutti per i ragazzi con disabilità
Promuovere l'inclusione sociale e abbattere le barriere attraverso il linguaggio universale della musica. È con questo obiettivo che l’Amministrazione comunale di Monreale annuncia l'avvio di "La musica è di tutti", un progetto socio-musicale sperimentale destinato a ragazzi con disabilità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
