Promuovere l'inclusione sociale e abbattere le barriere attraverso il linguaggio universale della musica. È con questo obiettivo che l’Amministrazione comunale di Monreale annuncia l'avvio di "La musica è di tutti", un progetto socio-musicale sperimentale destinato a ragazzi con disabilità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Cultura e inclusione, a Monreale il progetto "La musica è di tutti" per i ragazzi con disabilità

Monreale, cultura e inclusione: al via il progetto "La musica è di tutti" per abbattere le barriere sociali - L’iniziativa, finanziata dal Comune e realizzata dalla "Casa della Musica", coinvolgerà 15 ragazzi in un percorso artistico al cineteatro Imperia MONREALE ... monrealenews.it