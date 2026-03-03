Al via domani Key - The Energy Transition Expo

Domani apre i battenti Key - The Energy Transition Expo alla Fiera di Rimini, dove per tre giorni si riuniscono professionisti e aziende del settore energetico. L’evento si svolge nella città romagnola e rappresenta un’occasione per presentare novità e tecnologie legate alla transizione energetica. La fiera si svolge nel centro fieristico di Rimini e coinvolge numerosi partecipanti internazionali.

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Per tre giorni la Fiera di Rimini diventa il punto di incontro della comunità internazionale dell'energia. Prende il via domani mercoledì 4 marzo fino a venerdì 6 marzo, la nuova edizione di Key - The Energy Transition Expo, l'evento di Ieg (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica. La manifestazione sarà inaugurata domani alle 12 alla presenza del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Alla cerimonia di apertura interverranno anche Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition...