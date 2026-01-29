Mitrade Releases 2026 Outlook Report | Energy and Equity Volatility Key for EU CFD Traders
La prima settimana dell’anno si apre con tensioni crescenti nel Mar Artico, che alimentano l’instabilità sui mercati energetici e preoccupano gli investitori in Europa. La Mitrade ha pubblicato il rapporto di previsione per il 2026, evidenziando come la volatilità nel settore energia e azioni continuerà a influenzare significativamente i trader di CFD nell’Unione Europea.
LIMASSOL, Cyprus, Jan. 29, 2026 PRNewswire -- The year began on a volatile note as escalating geopolitical tensions in the Arctic raised fresh concerns for energy markets and investors across the European Union. Against this backdrop, Mitrade's latest report, "Financial Markets 2026: Volatility Catalysts in Gold, Silver, Oil, and Blue-Chip Stocks — A CFD Trader's Outlook," outlines the price risks shaping short-term positioning among EU traders as supply uncertainty and inflationary pressures influence market sentiment. The report, now available to traders, highlights Brent oil as a key volatility source, with prices reacting to global supply risks — including instability in Venezuela — already in play as Brent maintains levels around current market trading. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Mitrade 2026
La Niña's Chill Underscores Volatility Outlook for European Energy, Notes Mitrade CFD Broker
Intesa Sanpaolo presenta il settimo Med & italian energy report
Mercoledì 28 gennaio 2026, al Parlamento europeo è stato presentato il settimo Med & Italian Energy Report.
Ultime notizie su Mitrade 2026
Mitrade Releases 2026 Outlook Report: Energy and Equity Volatility Key for EU CFD TradersThe year began on a volatile note as escalating geopolitical tensions in the Arctic raised fresh concerns for energy markets and investors across the European Union. Against this backdrop, Mitrade's ... adnkronos.com
Mitrade Group: Mitrade Releases 2026 Outlook Report: Energy and Equity Volatility Key for EU CFD TradersThe year began on a volatile note as escalating geopolitical tensions in the Arctic raised fresh concerns for energy markets and investors across ... finanznachrichten.de
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.