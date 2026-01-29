Mitrade Releases 2026 Outlook Report | Energy and Equity Volatility Key for EU CFD Traders

Da iltempo.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima settimana dell’anno si apre con tensioni crescenti nel Mar Artico, che alimentano l’instabilità sui mercati energetici e preoccupano gli investitori in Europa. La Mitrade ha pubblicato il rapporto di previsione per il 2026, evidenziando come la volatilità nel settore energia e azioni continuerà a influenzare significativamente i trader di CFD nell’Unione Europea.

LIMASSOL, Cyprus, Jan. 29, 2026 PRNewswire -- The year began on a volatile note as escalating geopolitical tensions in the Arctic raised fresh concerns for energy markets and investors across the European Union. Against this backdrop, Mitrade's latest report, "Financial Markets 2026: Volatility Catalysts in Gold, Silver, Oil, and Blue-Chip Stocks — A CFD Trader's Outlook," outlines the price risks shaping short-term positioning among EU traders as supply uncertainty and inflationary pressures influence market sentiment. The report, now available to traders, highlights Brent oil as a key volatility source, with prices reacting to global supply risks — including instability in Venezuela — already in play as Brent maintains levels around current market trading. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mitrade releases 2026 outlook report energy and equity volatility key for eu cfd traders

© Iltempo.it - Mitrade Releases 2026 Outlook Report: Energy and Equity Volatility Key for EU CFD Traders

Approfondimenti su Mitrade 2026

La Niña's Chill Underscores Volatility Outlook for European Energy, Notes Mitrade CFD Broker

Intesa Sanpaolo presenta il settimo Med & italian energy report

Mercoledì 28 gennaio 2026, al Parlamento europeo è stato presentato il settimo Med & Italian Energy Report.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mitrade 2026

mitrade releases 2026 outlookMitrade Releases 2026 Outlook Report: Energy and Equity Volatility Key for EU CFD TradersThe year began on a volatile note as escalating geopolitical tensions in the Arctic raised fresh concerns for energy markets and investors across the European Union. Against this backdrop, Mitrade's ... adnkronos.com

Mitrade Group: Mitrade Releases 2026 Outlook Report: Energy and Equity Volatility Key for EU CFD TradersThe year began on a volatile note as escalating geopolitical tensions in the Arctic raised fresh concerns for energy markets and investors across ... finanznachrichten.de

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.