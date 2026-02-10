I PanPers al Teatro Nuovo di Verona | Terapia di coppia

Questa sera i PanPers salgono sul palco del Teatro Nuovo di Verona con lo spettacolo “Terapia di coppia”. Dopo anni di collaborazione, i comici affrontano sul palco le tensioni e i problemi di una coppia, mettendo in scena una performance che mescola comicità e riflessione. Lo spettacolo vede protagonisti due amici che si confrontano sui loro screzi, proprio come succede nelle relazioni di tutti i giorni. La platea ride e si riconosce nei temi trattati, dimostrando ancora una volta come il teatro possa parlare di problemi reali con semplicità e immediatezza

Dopo anni trascorsi fianco a fianco, anche il sodalizio più affiatato può inciampare in qualche inevitabile screzio. Basta poco perché una piccola incomprensione si trasformi in un "caso di Stato". È una dinamica universale, umana, che non risparmia nessuno. Nemmeno i PanPers, il duo comico che da oltre un decennio condivide palchi, viaggi, camerini e chilometri d'autostrada, ma anche sogni, ambizioni e la quotidianità fatta di dettagli minimi e grandi avventure.

I PanPers tornano in scena al Teatro Sociale di Como martedì 17 febbraio, portando sul palco una riflessione leggera e ironica sul rapporto di coppia.

