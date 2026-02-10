La stagione teatrale al Teatro Arbostella di Salerno entra nel vivo. Questa sera va in scena il settimo spettacolo della XVIII edizione, con il classico di Peppino De Filippo “Non è vero, ma ci credo”. La platea si prepara a ridere e a lasciarsi coinvolgere dalle battute di uno dei più amati comici italiani. La rassegna continua a proporre spettacoli di qualità, attirando pubblico e appassionati di comicità.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue a ritmo serrato la XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno, che si prepara ad accogliere il settimo spettacolo in cartellone. Per i prossimi tre weekend di febbraio e l’inizio di marzo andrà in scena uno dei gruppi stabili della storica struttura di Viale Verdi: la Compagnia All’Antica Italiana. Sotto la direzione di Gaetano Troiano, docente dei laboratori teatrali dell’Arbostella, la compagnia porterà sul palco uno dei capolavori intramontabili del teatro partenopeo: “Non è vero. ma ci credo” di Peppino De Filippo, testo fortemente voluto dalla direzione artistica curata da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Non è vero, ma ci credo”: il grande classico di Peppino De Filippo al Teatro Arbostella

Ultimo weekend al Teatro Arbostella "Gino Esposito" di Salerno per la rappresentazione di "Le Voci di dentro", commedia di Eduardo De Filippo.

