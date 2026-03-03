Al Teatrino di Palazzo Grassi tre serate di proiezioni e un live documentary

Dal 5 all’8 marzo il Teatrino di Palazzo Grassi presenta la 13esima edizione di “Palazzo Grassi invita: Lo schermo dell’arte”, un evento veneziano organizzato con Lo schermo dell’arte – Festival di cinema e arte contemporanea. Durante le serate sono previste proiezioni e un live documentary, offrendo così un'occasione per scoprire le connessioni tra cinema e arti visive.

Dal 5 all'8 marzo il Teatrino di Palazzo Grassi ospita la 13esima edizione di "Palazzo Grassi invita: Lo schermo dell'arte", il programma veneziano ideato insieme a Lo schermo dell'arte – Festival di cinema e arte contemporanea, appuntamento fiorentino dedicato alle interazioni tra cinema e arti.