Al Teatrino di Palazzo Grassi una video-installazione sonora dedicata a Henri Matisse

Al Teatrino di Palazzo Grassi di Venezia, sabato 28 febbraio, prende vita una nuova installazione sonora. La rassegna Jazz& di Veneto Jazz porta in scena un’opera dedicata agli ultimi anni della vita di Henri Matisse, quando, ormai vicino agli ottant’anni, realizzò le sue ultime opere. L’installazione combina musica e immagini, offrendo un’esperienza immersiva che ripercorre il percorso artistico e personale del pittore francese in quella fase della vita.

È uno degli eventi più originali della rassegna Jazz&, firmata da Veneto Jazz: al Teatrino di Palazzo Grassi di Venezia, sabato 28 febbraio, sarà presentata una video-installazione sonora dedicata agli ultimi anni della vita del pittore Henri Matisse, quando, ormai quasi ottantenne, compose il celebre album JAZZ di gouaches découpées (tempere ritagliate, Editore Tériade, 1947). La regia e l’impianto visivo sono firmati da Mietta Corli, con la partecipazione dal vivo di Patrizio Roversi, le musiche di Jan Garbarek e la collaborazione dello storico dell’arte Tomaso Montanari. Matisse, seguendo la sua passione e la joie de vivre che lo ha accompagnato per tutta la vita, è riuscito a superare ogni limite trasformandolo in risorsa.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

