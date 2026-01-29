Lucio Fontana e la ceramica | l' incontro con Edmund de Waal al Teatrino di Palazzo Grassi

Martedì 4 febbraio, alle 17.00, il Teatrino di Palazzo Grassi apre le porte a un evento dedicato a Lucio Fontana e alla sua passione per la ceramica. La Collezione Peggy Guggenheim organizza un incontro per svelare un lato poco conosciuto dell’artista, che sta suscitando molte discussioni tra gli esperti. Nell’occasione, Fontana si confronta con il noto ceramista Edmund de Waal, in un dialogo che promette di portare nuova luce sulla sua ricerca artistica.

Al Teatrino di Palazzo Grassi di Venezia, sabato 28 febbraio, prende vita una nuova installazione sonora.

