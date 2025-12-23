Capodanno 2026 all' Hard Rock di Firenze si festeggia con musica dal vivo e un menu dedicato
Hard Rock Cafe Firenze accoglie il 2026 con una festa, musica dal vivo e un menù dedicato. La serata avrà inizio alle 20.30 con un drink di benvenuto e Dj Set a cura di Carlo Nicoletti - in arte ‘Carletto’ – che accompagnerà la cena di tre portate.A seguire il live show dei Game Boys che faranno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Giorno del Ringraziamento: all'Hard Rock Cafe di Firenze si festeggia con un menu speciale
Leggi anche: All'Hard Rock doppio appuntamento con la musica dal vivo
Capodanno 2026; Capodanno 2026 a Times Square; FRONTIERS ROCK FESTIVAL 2026: annunciati gli headliner; Cosa fare a Capodanno 2026 a Roma: 15 idee per una notte indimenticabile.
Capodanno 2026, cosa fare a Torino: gli eventi in programma - L'offerta per la notte di San Silvestro nel capoluogo piemontese spazia dalle piazze gremite per i concerti gratuiti ai teatri che propongono spettacoli di gala, fino ancora ai ristoranti stellati e a ... tg24.sky.it
Capodanno 2026, cosa fare a Firenze: gli eventi in programma da non perdere - Sarà piazza Santa Croce il cuore dei festeggiamenti con un grande evento musicale gratuito promosso dal Comune e organizzato da Fondazione MUS. tg24.sky.it
Capodanno cuneese, 20esima edizione in piazza Foro Boario tra rock e dj in attesa del brindisi - Ventesima edizione per il Capodanno cuneese, che torna in piazza Foro Boario con una serata di musica e intrattenimento organizzata dall’Associazione ALL 4U, con il patrocinio e il ... cuneocronaca.it
Capodanno 2026 a Roma: Giovane italiana festeggia con outfit elegante ? #BuonAnno #Roma2026 #Festa
Il Capodanno sta arrivando Inizia alla grande con un viaggio a Sharm. Volo a/r da Bari + 7 notti in Villaggio 5* in Ultra Hard All Inclusive ad un prezzo TOP! Blocca la tua vacanza ora e corri a preparare la valigia. Info 0771 1763008 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.