Capodanno 2026 all' Hard Rock di Firenze si festeggia con musica dal vivo e un menu dedicato

Hard Rock Cafe Firenze accoglie il 2026 con una festa, musica dal vivo e un menù dedicato. La serata avrà inizio alle 20.30 con un drink di benvenuto e Dj Set a cura di Carlo Nicoletti - in arte ‘Carletto’ – che accompagnerà la cena di tre portate.A seguire il live show dei Game Boys che faranno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

