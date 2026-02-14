Si finge carabiniere per rubare denaro e gioielli ad una anziana di Chiaia

Un uomo si è finto carabiniere per svaligiare una donna anziana in via Chiaia. La truffa è avvenuta quando ha bussato alla porta della vittima, mostrando un tesserino falso e convincendola a consegnargli soldi e gioielli. I carabinieri della Stazione di Chiaia hanno individuato il sospettato e lo hanno portato agli arresti domiciliari, su disposizione del giudice.

I carabinieri della Stazione di Chiaia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di un quarantenne napoletano già noto alle forze dell'ordine. L'indagato è gravemente l'indiziato di una tentata truffa aggravata in concorso, commessa nel maggio scorso ai danni di un'anziana signora del quartiere Chiaia. Utilizzando la tecnica del "finto carabiniere", il quarantenne avrebbe tentato di sottrarre del denaro e preziosi alla vittima presentandosi a casa della stessa e provando ad aprirle la cassaforte.