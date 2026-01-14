La Scandone Avellino comunica che Matteo Tonello ha subito un infortunio al ginocchio, risultando in una rottura del legamento crociato. Dopo gli accertamenti diagnostici specialistici, si è deciso di interrompere la stagione per l’atleta. La società si impegna a seguire il percorso di recupero di Tonello, auspicando un rapido rientro in campo.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Scandone Avellino comunica che l’atlet a Matteo Tonello, a seguito di un infortunio, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici specialistici. Gli esami effettuati hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore sinistr o, rendendo necessario un percorso terapeutico e riabilitativo di lunga durata. Alla luce di tale diagnosi, la stagione sportiva dell’atleta può considerarsi conclusa. La società desidera ringraziare Matteo Tonello per la professionalità, la dedizione, l’impegno e soprattutto il grande attaccamento verso i colori biancoverdi, profusi nel corso della sua esperienza in Irpinia e gli rivolge i migliori auguri di una pronta e completa guarigione, auspicando per lui le migliori fortune personali e professionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Scandone, stagione finita per Matteo Tonello: rottura del crociato

