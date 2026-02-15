Sci Giada D’Antonio chiude la sua Olimpiade | ha rimediato una rottura del crociato anteriore del ginocchio destro

Giada D’Antonio si è fratturata il legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante un allenamento, dopo una caduta brusca. La giovane sciatrice partenopea si stava preparando alle Olimpiadi, ma l’incidente le ha precluso ogni possibilità di partecipare. Il dolore e l’infortunio hanno interrotto bruscamente la sua stagione e i sogni di medaglia.

Un momento davvero molto triste per Giada D’Antonio, giovane promessa partenopea dello sci che, durante un allenamento ha rimediato una brutta caduta. L’infortunio è, purtroppo, molto serio. Il punto di Repubblica. Giada D’Antonio, ecco il suo infortunio. Si legge su Repubblica: Oggi promette sole e un calo delle temperature, a differenza di ieri, una giornata di una strana neve leggera mischiata ad acqua, coi campanili di Cortina avvolti dalla nebbia. Una giornata malinconica non solo climaticamente, perché sul team azzurro è piombata una brutta notizia: durante un allenamento a Dobbiaco ha chiuso la sua Olimpiade Giada D’Antonio, la speranza di 16 anni, la napoletana di origine colombiana ed ecuadoriana che si era meritata sulla fiducia un posto ai Giochi nella sua vertiginosa ascesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sci, Giada D’Antonio chiude la sua Olimpiade: ha rimediato una rottura del crociato anteriore del ginocchio destro Giada D'Antonio cade in allenamento: sospetta rottura del legamento crociato anteriore Giada D'Antonio si è infortunata durante un allenamento a Dobbiaco, a causa di una caduta durante l'inforcata, e potrebbe aver riportato una rottura del legamento crociato anteriore. Milano-Cortina, Giada d'Antonio cade in allenamento: ufficiale la rottura del crociato Giada D'Antonio si è infortunata durante un allenamento a Dobbiaco, rompendo il legamento crociato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Giada D'Antonio, infortunio al ginocchio in allenamento: l'azzurra si ferma a Milano Cortina 2026 • Sci alpino; Ulteriore aggiornamento sulle condizioni di Giada D’Antonio; Milano Cortina 2026, Giada D’Antonio cade in allenamento: rottura del legamento crociato; L'esordio di Giada D'Antonio, mamma Sandra risponde alle polemiche: Benedizioni per chi dà pareri... Cosa si è fatta Giada D’Antonio? Confermato un grave infortunio: sarà operataAGGIORNAMENTO ORE 19.20. Gli accertamenti condotti nel pomeriggio dalla Commissione Medica della FISI hanno confermato il trauma distorsivo al ginocchio ... oasport.it Sci, Giada D’Antonio cade in allenamento e si fa male al ginocchio. Gazzetta: la sua Olimpiade dovrebbe essere già finitaLa sciatrice napoletana D'Antonio rischia di non gareggiare allo slalom di domani e mercoledì, a causa di una brutta caduta in allenamento. ilnapolista.it Sci, Giada D’Antonio: ginocchio ko, olimpiadi finite per la sedicenne di Napoli x.com Giada D’Antonio ha solo 16 anni ed è già entrata nella storia: è la prima sciatrice napoletana convocata per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Nata a Napoli e cresciuta a San Sebastiano al Vesuvio, ha iniziato a sciare a 3 anni e mezzo e a 9 anni ha facebook