Rivogliamo la vera domenica del riposo | dal tutti aperti voluto da Monti solo danni culturali sociali ed economici

Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop, denuncia che la decisione di mantenere aperti i supermercati anche la domenica, voluta dal governo di Mario Monti, ha portato solo problemi pratici e sociali. La sua protesta nasce dalla crescente difficoltà di trovare spazi per fermarsi e godersi il tempo libero, senza l’ansia di fare acquisti. Dalle Rive sottolinea come questa scelta abbia allontanato le famiglie dal momento di relax e condivisione, trasformando la domenica in una giornata di corse e stress.

E' proprio impossibile chiudere i supermercati la domenica, aprendo nuovi spazi per riscoprire il tempo più lento della festa, dello stare insieme in famiglia senza l'ansia da acquisto? La questione non è stata sollevata da qualche inguaribile conservatore, nostalgico dei campanili e dei pranzi domenicali, ma dal presidente di Ancc-Coop, Ernesto Dalle Rive. Dati alla mano, a livello economico la chiusura domenicale porterebbe un vantaggio non indifferente in considerazione del fatto che il lavoro festivo costa in media il 30-40% in più. Risorse stimate tra i 2,3 e i 2,6 miliardi di euro l'anno (in base ad un lavoro dell'ufficio studi di Mediobanca) a fronte di un disagio che riguarderebbe appena il 10% degli italiani secondo un'indagine realizzata su un campione di 965 consumatori da Coop.