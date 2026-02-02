Fontana di Trevi da oggi il biglietto d' ingresso obbligatorio da 2 euro voluto dal Comune di Roma

Nella prima giornata in cui entra in vigore il biglietto d'ingresso da 2 euro alla Fontana di Trevi, i turisti si dividono. Alcuni si lamentano per le file e i costi, altri capiscono la scelta del Comune di Roma di regolare l’afflusso. La novità ha generato discussioni tra chi visita la capitale e chi cerca di godersi il monumento senza problemi.

Di ogni età, razza e provenienza: asiatici, europei, americani e italiani. Con carta di credito alla mano, sono tutti in fila a Roma su via della Stamperia pronti a versare l'obolo per ammirare da vicino la mitica Fontana di Trevi. Tra i primi a prendere il biglietto d'ingresso dal prezzo di 2 euro (obbligatorio per i turisti e per i non residenti di Città Metropolitana) c'è una coppia di Singapore. "Siamo arrivati intorno alle nove, volevamo goderci il monumento senza troppa gente intorno". Da quando hanno aperto la prevendita ad oggi alle undici sono stati comprati circa 3000 ticket. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

