Il papà che ha perso tutto aiutato da uno sconosciuto | Mi sono immedesimato Vasile mi ha preso il cuore
Un padre in difficoltà, con pochi euro nel conto e una famiglia da sostenere, riceve un aiuto inaspettato da uno sconosciuto. La vicenda, avvenuta ad Ancona, mette in luce il potere della solidarietà e l'empatia tra persone sconosciute, lasciando un segno profondo nel cuore di chi ha vissuto questa esperienza.
Ancona, 12 dicembre 2025 – Un papà, una bambina, una moglie. E un conto corrente con dentro 7 euro e 86 centesimi. È da questa fotografia cruda che parte la storia di Vasile Potolinca, 44 anni, romeno, residente ad Ancona: un operaio a tempo determinato, una Lancia Y del 2001 come unico bene, una famiglia da proteggere e 517.665 euro di debiti sulle spalle. E quella di Stefano Gamberini, 56 anni, agente di commercio di Valsamoggia, in provincia di Bologna, 240 chilometri più in là, che ogni dicembre da 15 anni sceglie una storia e prova a cambiarne il finale. Questa volta ha scelto Vasile. La scoperta della storia leggendo il Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Anche se esausta, ha protetto i suoi cuccioli". La storia di una mamma randagia che ha perso tutto… tranne l'amore... Quando l'hanno trovata, Velhinha non aveva più luce negli occhi. Un corpicino color caramello, tremante, consumato dalla fame e dalla fatic - facebook.com Vai su Facebook
#Altafini a Tuttosport: “ #Allegri ha dimostrato a chi lo criticava tutto il suo valore. Qualcuno dovrebbe pentirsi per come l’ha trattato! La rosa del #Milan è praticamente la stessa dell’anno scorso, quasi nessuno dei nuovi acquisti sta giocando titolare. Ergo il val Vai su X