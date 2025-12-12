Il papà che ha perso tutto aiutato da uno sconosciuto | Mi sono immedesimato Vasile mi ha preso il cuore

Un padre in difficoltà, con pochi euro nel conto e una famiglia da sostenere, riceve un aiuto inaspettato da uno sconosciuto. La vicenda, avvenuta ad Ancona, mette in luce il potere della solidarietà e l'empatia tra persone sconosciute, lasciando un segno profondo nel cuore di chi ha vissuto questa esperienza.

Ancona, 12 dicembre 2025 – Un papà, una bambina, una moglie. E un conto corrente con dentro 7 euro e 86 centesimi. È da questa fotografia cruda che parte la storia di Vasile Potolinca, 44 anni, romeno, residente ad Ancona: un operaio a tempo determinato, una Lancia Y del 2001 come unico bene, una famiglia da proteggere e 517.665 euro di debiti sulle spalle. E quella di Stefano Gamberini, 56 anni, agente di commercio di Valsamoggia, in provincia di Bologna, 240 chilometri più in là, che ogni dicembre da 15 anni sceglie una storia e prova a cambiarne il finale. Questa volta ha scelto Vasile. La scoperta della storia leggendo il Carlino.