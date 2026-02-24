Studentessa di 21 anni spinta oltre una siepe da uno sconosciuto | i vestiti strappati le urla e la fuga

Una studentessa di 21 anni è stata spinta oltre una siepe da un uomo sconosciuto, che ha strappato i suoi vestiti e l’ha inseguita. La ragazza ha urlato e tentato di mettersi in salvo, riuscendo a scappare. L’incidente è avvenuto nel cuore di Villa Borghese, uno dei parchi più frequentati di Roma, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. La polizia sta cercando di identificare l’aggressore.

Tentata violenza sessuale a Villa Borghese, a Roma. L'incubo di una ragazza, soccorsa da un tassista di passaggio. L'aggressore è scappato: indagano i carabinieri Tentata violenza sessuale a Roma, a Villa Borghese, il grande parco nel centro cittadino della capitale. Una studentessa di 21 anni è stata spinta oltre una siepe ed è stata colpita da uno sconosciuto, che ha cercato di strapparle gli indumenti. Le urla della vittima, una giovane britannica in Italia per motivi di studio, hanno messo in fuga l'aggressore che si è dileguato.