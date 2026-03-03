A Milano, in piazzale Siena, un ragazzo argentino di 19 anni è stato vittima di un'aggressione antisemita. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del San Carlo, dove gli è stata diagnosticata una frattura al naso. La polizia sta indagando sull’accaduto e raccoglie testimonianze dei presenti. Non sono stati ancora rese note ulteriori informazioni sull’episodio.

Un’aggressione antisemita è andata in scena in piazzale Siena a Milano. Ferito un turista argentino di 19 anni, ricoverato al San Carlo con una frattura al naso. La vicenda raccontata dal Giorno parte dalle 22,40 di domenica primo marzo, quando il ragazzo insieme a un amico in vacanza vengono accerchiati fuori dal Carrefour. Tutti e due indossano la kippah. Una decina di giovani di origine nordafricana si avvicina, gli urla «Ebrei di merda» e uno di loro dà un cazzotto a M.T. Poi se ne va con gli altri. Arrivano i carabinieri dopo una chiamata al 112. Le indagini partono dagli identikit degli aggressori e dalle immagini delle telecamere. C’è un altro episodio simile che risale al 7 gennaio: a una donna di religione ebraica è stata disegnata una svastica sul parabrezza dell’auto. 🔗 Leggi su Open.online

Genova, 19enne denuncia aggressione omofoba: “Sfregiato al viso”Domenico Cerqua ha 19 anni e ha deciso di raccontare senza veli l’aggressione che ha subito, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, all’uscita da una...

Genova, 19enne denuncia aggressione omofoba: “Sfregiato al viso con coltellino”(Adnkronos) –Un ballerino diciannovenne genovese, Domenico Cerqua, ha denunciato un’aggressione omofoba avvenuta la notte tra il 3 e il 4 gennaio.

Approfondimenti e contenuti su Aggressione antisemita

Temi più discussi: Aggressione antisemita a Milano, 19enne argentino all’ospedale; Aggressione antisemita a Milano: gruppo di dieci ragazzi attacca due giovani con la kippah; Milano, insulti antisemiti e pugni: due turisti con la kippah aggrediti da un gruppo fuori dal supermercato di piazzale Siena; Li vedono con la kippah: botte in dieci contro due. Violenza e insulti antisemiti a Milano.

Milano, insulti antisemiti e pugni: due turisti con la kippah aggrediti da un gruppo fuori dal supermercato di piazzale SienaDue giovani turisti argentini di religione ebraica sono stati circondati da una decina di ragazzi di origine nordafricana. Il 19enne che ha reagito ha riportato una frattura al setto nasale. Indagini ... milano.corriere.it

Milano, ebrei aggrediti in strada perché indossano la kippah: uno ha il naso rottoL’episodio è avvenuto in piazzale Siena: due turisti argentini hanno denunciato di essere stati circondati e presi a pugni da un gruppo di 10 persone che ... milano.repubblica.it

Dopo oltre due anni dall’inizio dell’aggressione israeliana, nella Striscia si continua a morire. E le vittime totali sarebbero più di quante erano state considerate in passato nei bollettini ufficiali. Uno studio pubblicato su The Lancet Global Health e ripreso dal Gu - facebook.com facebook