Genova 19enne denuncia aggressione omofoba | Sfregiato al viso con coltellino

Un giovane di 19 anni di Genova, Domenico Cerqua, ha sporto denuncia dopo essere stato vittima di un’aggressione omofoba durante la notte tra il 3 e il 4 gennaio. Secondo quanto riferito, l’individuo sarebbe stato sfregiato al viso con un coltellino. L’episodio è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità per chiarire i fatti e identificare i responsabili.

(Adnkronos) – Un ballerino diciannovenne genovese, Domenico Cerqua, ha denunciato un'aggressione omofoba avvenuta la notte tra il 3 e il 4 gennaio. Il giovane lo ha denunciato tramite un video pubblicato su TikTok, spiegando di essere stato aggredito da "un gruppo di ragazzini probabilmente ubriachi". Nei suoi confronti sarebbero volate parole come "F. di m.".

