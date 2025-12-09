Ruba i farmaci all' ospedale per narcotizzare e picchiare la compagna | arrestato nel napoletano

AGI - Ha rubato farmaci nell'ospedale in cui lavora per narcotizzare la donna che vessa e picchiarla. Accade a Marano, nel Napoletano, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni. Sono le 2.40 della mattina quando i carabinieri della compagnia di Marano fanno ingresso in un parco dove è stata segnalata un'aggressione. La carabiniera della centrale operativa ha sentito al telefono urla e rumori preoccupanti. Quell 'indirizzo è già noto ai militari. La porta e l'interno dell'ascensore sono sporchi di sangue. L'ascensore si apre e i carabinieri sul pianerottolo trovano sangue dappertutto. 🔗 Leggi su Agi.it

