Ruba i farmaci all' ospedale per narcotizzare e picchiare la compagna | arrestato nel napoletano

Agi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Ha rubato farmaci nell'ospedale in cui lavora per narcotizzare la donna che vessa e picchiarla. Accade a Marano, nel Napoletano, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni. Sono le 2.40 della mattina quando i carabinieri della compagnia di Marano fanno ingresso in un parco dove è stata segnalata un'aggressione. La carabiniera della centrale operativa ha sentito al telefono urla e rumori preoccupanti. Quell 'indirizzo è già noto ai militari. La porta e l'interno dell'ascensore sono sporchi di sangue. L'ascensore si apre e i carabinieri sul pianerottolo trovano sangue dappertutto. 🔗 Leggi su Agi.it

ruba i farmaci all ospedale per narcotizzare e picchiare la compagna arrestato nel napoletano

© Agi.it - Ruba i farmaci all'ospedale per narcotizzare e picchiare la compagna: arrestato nel napoletano

Approfondisci con queste news

Infermiere sevizia la compagna con bisturi e la narcotizza con farmaci rubati in ospedale. Lei chiama i carabinieri: «Mi ammazza» - Il 47enne l'aveva picchiata per ore e aveva anche tentato di strangolarla. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ruba Farmaci Ospedale Narcotizzare