Aggiornamento GPS al via | attenzione a certificazioni informatiche nel cambio fascia servizio con riserva ALERT punteggio ITP Il punto di Chiara Cozzetto ANIEF

Il Ministero ha avviato il nuovo aggiornamento GPS, ma ci sono problemi con le certificazioni informatiche richieste per il cambio di fascia. Chiara Cozzetto di ANIEF ha spiegato che il servizio sarà disponibile solo con riserva a causa di possibili errori nel sistema. Inoltre, è stato segnalato un ALERT sul punteggio ITP che potrebbe influire sulla procedura. La discussione si è concentrata sulle difficoltà tecniche riscontrate finora.

Nel Question Time di oggi 20 febbraio, Chiara Cozzetto di ANIEF ha analizzato nel dettaglio il format della domanda di aggiornamento delle GPS appena presentato dal Ministero.