Dal 12 gennaio su Rai 1 e RaiPlay Luisa Ranieri nella nuova serie tv ispirata alla storia di Eugenia Carfora la preside di Caivano divenuta simbolo di coraggio

Dal 12 gennaio su Rai 1 e RaiPlay, Luisa Ranieri interpreta Eugenia Carfora, la preside di Caivano protagonista di una nuova serie TV. Ispirata alla storia reale di una donna che si è distinta per il suo impegno contro la dispersione scolastica e la criminalità, la serie evidenzia l’importanza della scuola come luogo di salvezza e di speranza per i giovani.

Luisa Ranieri è un'eroina determinata che lotta contro la dispersione scolastica e la criminalità, convinta che la scuola sia "un tempio", come dice lei stessa, e che i ragazzi vadano salvati. Dal 12 gennaio su Rai 1 e su RaiPlay è la protagonista de La Preside, serie tv con la regia di Luca Miniero, presentata in anteprima ad Alice nella Città, in coproduzione con la Festa del Cinema di Roma, liberamente ispirata alla storia di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio.

La Preside, dal 12 gennaio su Rai 1 la serie con protagonista Luisa Ranieri - Ne La Preside, la miniserie di Luca Minisero in onda su Rai 1 dal 12 gennaio, Luisa Ranieri, interpreta un personaggio ispirato a Eugenia Carfora. 2anews.it

Al via su Rai 1 “La preside”, Luisa Ranieri “Ciascuno di noi può fare la differenza” - Gli aggiornamenti di oggi dalla Redazione Spettacoli ROMA (ITALPRESS) – Prende il via lunedì 12 gennaio su Rai1 “La preside”, serie interpretata da Luisa Ranieri con la regia di Luca Miniero. ticinonotizie.it

