Mare Fuori #Confessioni arriva da oggi su RaiPlay In attesa della sesta stagione della serie La clip esclusiva

Da oggi, 18 febbraio, RaiPlay rende disponibile la quarta stagione di Mare Fuori #Confessioni, una serie che svelà i segreti dei giovani del carcere minorile. La piattaforma offre scene esclusive e approfondimenti sui personaggi, tra emozioni forti e tensioni quotidiane. La nuova stagione si concentra sulle sfide di ragazzi che cercano di cambiare vita, nonostante le difficoltà. Gli appassionati potranno immergersi nelle storie di protagonisti come Carmine e Filippo, pronti a condividere i loro ricordi più intensi.

Da oggi 18 febbraio su RaiPlay arriva la quarta stagione di Mare Fuori #Confessioni con le vicende e i racconti più intensi dei protagonisti della serie. Aspettando il 4 marzo, quando i primi sei episodi di Mare Fuori 6 saranno disponibili sulla piattaforma Rai, dove si possono sempre trovare sempre le precedenti stagioni di Mare Fuori e di Mare Fuori #Confessioni. Come si può vedere in questa clip esclusiva, tornano i retroscena della fiction raccontati dai protagonisti stessi che si rivelano davanti alle telecamere, confessando le emozioni dei personaggi che interpretano, le scelte difficili e le ferite, sviscerando temi che la serie, con i suoi ritmi serrati, può solo sfiorare. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - "Mare Fuori #Confessioni" arriva da oggi su RaiPlay. In attesa della sesta stagione della serie. La clip esclusiva Mare Fuori #Confessioni, su RaiPlay i segreti inediti dei protagonisti della quinta stagioneIl cast di Mare Fuori #Confessioni ha deciso di condividere i propri ricordi per il lancio della quinta stagione su RaiPlay, iniziato il 18 febbraio. “Mare Fuori #Confessioni” torna su RaiPlay dal 18 febbraioIl 18 febbraio, RaiPlay ripropone “Mare Fuori #Confessioni” per mostrare i retroscena e le emozioni dei personaggi della serie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Su RaiPlay arriva 'Mare Fuori#Confessioni'; ‘Mare Fuori Confessioni’, dal 18 febbraio su RaiPlay la nuova stagione; ‘Mare Fuori #Confessioni’ torna su RaiPlay dal 18 febbraio; Sogni, segreti, bugie, vendette: Mare Fuori 6 inizia da queste nuove Confessioni. Mare Fuori #Confessioni: da oggi tornano, solo su RaiPlay, i racconti più intensi dei protagonisti della serieDa oggi, 18 febbraio 2026, sarà possibile vedere, soltanto sulla piattaforma streaming RaiPlay, la quarta stagione di Mare Fuori #Confessioni, che ripercorre, attraverso i racconti dei protagonisti, i ... msn.com Su RaiPlay arriva Mare Fuori#ConfessioniArrivato alla quarta stagione, Mare Fuori #Confessioni è ormai un appuntamento consolidato e atteso per i fan della fortunata serie della Rai. (ANSA) ... ansa.it Io sono Rosa Ricci è ORA su @netflixit Dalla gabbia dorata di Napoli alla lotta per la libertà: il film che racconta le origini di uno dei personaggi più iconici di Mare Fuori facebook Matteo Paolillo, l'attore di Mare Fuori, arriva al Multiplex Giometti per presentare "Io+Te" x.com