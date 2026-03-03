Lunedì 2 marzo, Stefano De Martino è tornato a condurre Affari Tuoi su Rai 1 in prima serata. Al suo fianco, Herbert e Martina hanno partecipato come ospiti nello show. Nel frattempo, Stefano ha annunciato di pensare anche a un possibile ritorno a Sanremo. La puntata ha visto la partecipazione di vari concorrenti e momenti di intrattenimento.

Lunedì 2 marzo Stefano De Martino è tornato a prendersi l’access prime time di Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Dopo una settimana di pausa per lasciare spazio al Festival di Sanremo, il conduttore rientra in studio con quell’energia che ormai è diventata la cifra distintiva del programma. La musica dell’Ariston aleggia ancora nell’aria e Stefano non perde l’occasione per giocare con qualche riferimento sanremese. Il ritmo è quello delle grandi occasioni: leggero, brillante, con la solita ironia che rende ogni apertura di pacco un piccolo momento di spettacolo. E tra una chiamata e l’altra, non manca nemmeno una sorpresa che coinvolge Herbert Ballerina, pronto a ritagliarsi il suo spazio in una puntata che parte già con il piede giusto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, il grande ritorno con Herbert e Martina show. Stefano pensa (anche) a Sanremo

Affari Tuoi, Stefano De Martino annuncia il ritorno di Herbert Ballerina: “Lo hanno liberato”Stefano De Martino apre la nuova puntata di Affari Tuoi del 24 gennaio 2026 presentando il concorrente che proverà a vincere l’ambito montepremi...

Leggi anche: Affari tuoi, la foto proibita di Herbert Ballerina con Martina

Aggiornamenti e notizie su Affari Tuoi

Temi più discussi: Affari Tuoi, sei puntate cancellate e il ribaltone di Gerry Scotti: cosa cambia De Martino dopo Sanremo; Affari Tuoi, il grande ritorno con Herbert e Martina show. Stefano pensa (anche) a Sanremo; Affari Tuoi, Sanremo è finito ma De Martino non torna in onda: salta la puntata del game show. Ecco perchè; Affari Tuoi, Buon Festival: Stefano De Martino canticchia Sanremo e manda un messaggio a Carlo Conti.

Stefano De Martino trasloca e porta Affari Tuoi a Milano, lo rivela Antonella ClericiAntonella Clerici fa gli auguri a Stefano De Martino per il prossimo Sanremo e svela che il conduttore lascia Roma e porta Affari Tuoi a Milano ... ultimenotizieflash.com

Affari Tuoi cambia volto: Sanremo 2027 stravolge la stagione di Stefano De MartinoIl futuro televisivo di Stefano De Martino entra in una fase decisiva e porta con sé cambiamenti importanti per Affari Tuoi, il programma che negli ultimi ... ilsipontino.net

#affarituoi senza DUE VITE alla fine non è affari tuoi x.com

Nato a Torre del Greco, l’ascesa tra danza e tv: il successo con “Stasera tutto è possibile” e “Affari tuoi”, il teatro, gli amori con Emma e Belen e la sfida del Festival - facebook.com facebook