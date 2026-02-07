Venerdì sera, mentre su Rai 1 andava in onda la cerimonia d’apertura dei Giochi di Milano-Cortina, su Canale 5 continuava regolarmente “La ruota della fortuna” di Gerry Scotti. Nel frattempo, “Affari tuoi” condotto da Stefano De Martino si è fermato, lasciando spazio all’evento sportivo in diretta dallo stadio San Siro. Nessuna tregua tra i programmi, anche in prima serata.

Niente "tregua olimpica" nella sfida tv dell' access prime time. Su Canale 5, La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui va regolarmente in onda mentre su Rai 1 Affari tuoi, il quiz show condotto da Stefano De Martino, cede il passo venerdì sera alla grande cerimonia inaugurale di Milano-Cortina in diretta dallo stadio San Siro di Milano. Nonostante l'assenza, però, su X i telespettatori si scatenano in commenti vari sul programma, tra ironie e veleni. "Ribadita per l'ennesima volta la sua incontrastata supremazia sulla concorrenza rappresentata dal tradizionale carro di buoi, segnalo, senza alcuna malizia, come, delle volte, ad Affari tuoi il concetto di pacco si presti giocoforza a virili fraintendimenti.

© Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, la foto proibita di Herbert Ballerina con Martina

Domenica 1° febbraio su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi.

Martina Miliddi, nota ballerina e performer, è la nuova protagonista di Affari Tuoi, il celebre game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Da Amici al film di Checco Zalone: chi è Martina Miliddi, ballerina e nuovo volto di Affari TuoiIl conduttore era accanto a Martina Miliddi l’estate scorsa, a cena, la sera del suo 25º compleanno. Lei pratica danza da quando di anni ne aveva 5 ed è la risposta di Rai Uno a Samira Lui, la spalla ... deejay.it

Affari Tuoi: Martina Miliddi continua a provocare Stefano De Martino, le nuove foto sono sexyDa quando Martina Miliddi è entrata a far parte del cast di Affari Tuoi, i gossip attorno al programma di Stefano De Martino sono ulteriormente aumentati. rds.it

