Nella puntata di Affari Tuoi del 24 gennaio 2026, Stefano De Martino presenta il ritorno di Herbert Ballerina, annunciando che “lo hanno liberato”. Il concorrente si prepara a sfidare il Dottore nel tentativo di portare a casa il montepremi. La trasmissione prosegue con i consueti momenti di suspense e strategia, offrendo agli spettatori un appuntamento di intrattenimento deciso e senza enfasi.

Stefano De Martino apre la nuova puntata di Affari Tuoi del 24 gennaio 2026 presentando il concorrente che proverà a vincere l’ambito montepremi sfidando il Dottore. Si chiama Alessio, viene da Prato (in Toscana) e lavora in un’azienda di controllo alimentare. Ma prima di tutto il conduttore risponde alla domanda che tutti si pongono da giorni: che fine ha fatto Herbert Ballerina? In studio, infatti, c’è ancora il suo cartonato ma De Martino spoilera il suo ritorno. Stefano De Martino su Herbert Ballerina: “L’hanno liberato”. Dopo aver salutato il “sosia” di cartone in studio di Herbert da Campobasso, Stefano De Martino svela il ritorno del comico ospite fisso di Affari Tuoi la cui mancanza si è fatta sentire (e molto) in questi ultimi giorni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino annuncia il ritorno di Herbert Ballerina: “Lo hanno liberato”

Affari Tuoi, ‘scomparso’ Herbert Ballerina: l’annuncio di Stefano De MartinoHerbert Ballerina, noto volto del programma Affari Tuoi, è assente dalle ultime puntate del quiz show condotto da Stefano De Martino su Rai1.

Affari Tuoi, l'annuncio di Stefano De Martino: "Ecco quando torna Herbert Ballerina"Oggi, 24 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi su Rai 1, condotta da Stefano De Martino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Stefano De Martino e il caso di Affari tuoi che la Rai ha mandato in onda nonostante il lutto; Affari Tuoi, Herbert sparisce nella puntata più triste di Stefano De Martino: il comunicato della Rai; Affari Tuoi, Stefano De Martino svela il segreto di Miriam. Il finale sorprende; Chi è Martina Miliddi, ad Affari Tuoi al posto di Herbert Ballerina.

Herbert Ballerina tornerà ad Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza: L’hanno liberatoIl ritorno di Herbert Ballerina è nell'aria. Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 24 gennaio, Stefano De Martino ha annunciato scherzosamente che il ... fanpage.it

Affari Tuoi scossa emotiva in studio Stefano De Martino crolla davanti al pubblico svelando un lutto irrisoltoAffari Tuoi, Stefano De Martino in lacrime: il dettaglio sulla morte del padreLa puntata che ha emozionato il pubblicoNel preserale di Rai 1, la nuov ... assodigitale.it

"Una buona notizia, l'abbiamo trovato, sta tornando in Italia, se tutto va bene sarà di nuovo con noi" L'annuncio che tutti aspettavamo da parte di Stefano de Martino: Herbert Ballerina stasera torna ad Affari Tuoi! Non vediamo l'ora! #affarituoi - facebook.com facebook

Affari Tuoi, Damiano cambia idea a un passo dal disastro: "Vorrei permettere a mia moglie di lavorare meno" x.com