AEW | L’ex WWE Zayda Steel debutta a Collision e sono già scintille con Shafir e Bayne

Zayda Steel, ex talento WWE, ha fatto il suo debutto in AEW durante lo show Collision, partecipando con gli SkyFlight in un match trios contro i Death Riders. La serata si è conclusa con un acceso scontro fisico tra Steel, Shafir e Bayne, segnando un inizio movimentato nel suo percorso in AEW. Un ingresso che ha attirato l’attenzione degli appassionati e promette sviluppi interessanti nel suo percorso nella federazione.

L'ex talento WWE ID ha accompagnato gli SkyFlight nel trios match contro i Death Riders, ma la serata si è conclusa con uno scontro fisico Il debutto televisivo con gli SkyFlight. Zayda Steel ha fatto il suo primo passo nel roster televisivo della AEW durante l'episodio di Collision del 10 gennaio 2026. La wrestler ha accompagnato al ring gli SkyFlight — Scorpio Sky, Dante Martin e Darius Martin — per il loro trios match contro i Death Riders ( PAC, Wheeler Yuta e Daniel Garcia ), con il AEW Continental Champion Jon Moxley al commento. Steel si è unita alla stable dopo l'infortunio al legamento crociato anteriore di Leila Grey, avvenuto durante il match contro Mercedes Moné a Collision lo scorso dicembre.

