Tecnologia | a Città della Scienza compare Aphel il primo robot umanoide

di Salvatore Vicedomini L’entrata in scena di Aphel, primo robot umanoide guida museale a Città della Scienza, ha ottenuto un successo strepitoso riuscendo a coinvolgere un folto numero di famiglie e di appassionati di innovazioni tecnologiche. L’avvenimento ha marcato una vera svolta di cambiamento creativo per il centro di divulgazione scientifica con la presenza stabile di tre robot Aphel nei tre i piani del museo Corporea. Disponibili ad accogliere tutti i tipi di visitatori, dai più piccoli ai più preparati, si presentano con una totale empatia e, coadiuvati dall’intelligenza artificiale, riescono a rispondere a qualsiasi domanda che gli venga posta, con espressioni e gesti molto naturali, quasi da sembrare nuovi umanoidi giunti da una galassia lontana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

A Città della Scienza si è tenuta la presentazione di Aphel, il primo robot umanoide a svolgere il ruolo di guida museale permanente al Museo Corporea.

Sabato 24, presso il museo Corporea di Città della Scienza, debutta Aphel, un robot umanoide che fungerà da guida per i visitatori.

Città della Scienza, ecco Aphel: il primo robot umanoide guida

