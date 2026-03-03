La comunità accademica italiana è in lutto per la scomparsa improvvisa del professor Lorenzo Medici, docente di Storia delle Relazioni Internazionali all’Università di Perugia. A soli 55 anni, Medici ha lasciato un vuoto tra colleghi e studenti, che lo ricordano come un punto di riferimento nel suo campo. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando grande commozione tra chi lo ha conosciuto e apprezzato.

La comunità accademica umbra e nazionale è stata colpita da una notizia che lascia senza parole: a soli 55 anni è venuto a mancare improvvisamente il professor Lorenzo Medici, docente di Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Perugia. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio non solo nell’Ateneo perugino, ma in tutto il mondo universitario italiano, dove il professor Medici era conosciuto e apprezzato per il rigore scientifico, la passione didattica e la capacità di accompagnare gli studenti in un percorso di analisi critica e consapevole dei grandi equilibri globali. Studioso attento delle dinamiche geopolitiche contemporanee, aveva dedicato anni di ricerca allo studio dei sistemi internazionali, dei conflitti e dei processi di integrazione, offrendo contributi autorevoli al dibattito accademico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Addio al professor Lorenzo Medici, faro della Storia delle Relazioni Internazionali all’Università di Perugia

