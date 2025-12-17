La nostra segnalazione per l’Onorificenza al Professor Massimiliano Marianelli Rettore dell’Università di Perugia

Il Professor Massimiliano Marianelli, Rettore dell’Università di Perugia, è stato recentemente segnalato per l’assegnazione di un’Onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che valorizza il suo impegno e la sua dedizione nel campo accademico e nel promuovere l’eccellenza nel panorama universitario italiano.

Il Professor Massimiliano Marianelli, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, è stato recentemente oggetto di una segnalazione ufficiale per il conferimento di un’Onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI). La proposta è stata inviata alla Prefettura di Perugia da Antonio Nesci, editore e direttore responsabile della nostra testata LaPrimaPagina.it e di altre testate online. Nella segnalazione vengono messi in evidenza i meriti accademici e culturali del Rettore, con particolare riferimento al suo percorso continuativo alla guida del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione e al suo impegno verso i giovani e la comunità universitaria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

