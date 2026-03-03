Addio al pasticcere Adriano Di Mario

È deceduto all'età di 86 anni Adriano Di Mario, noto maestro pasticcere di fama nazionale. Le sue esequie si terranno oggi alle 15 nella chiesa di san Domenico, situata vicino alla sua pasticceria. La morte del pasticcere ha suscitato cordoglio tra colleghi e clienti che lo conoscevano per le sue creazioni. La cerimonia funebre si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.

È scomparso all'età di 86 Adriano Di Mario, maestro pasticcere di fama nazionale, le cui esequie si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di san Domenico, a poche decine di metri dalla sua famosa pasticceria. Di Mario aveva iniziato a lavorare giovanissimo come allevatore di animali per poi fare il praticante nel bar pasticceria Barberani. È qui che imparò e perfezionò la sua arte pasticcera fin quando non inaugurò la sua pasticceria in via della Pace. La scelta si rivela dunque vincente e a tre giorni dall'apertura dei battenti la pasticceria esaurisce tutti i prodotti suscitando interesse nei cittadini