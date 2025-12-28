Addio al maestro Mario Mirabassi Perdiamo un protagonista straordinario della scena culturale

È scomparso a Perugia Mario Mirabassi, figura di rilievo nel panorama culturale italiano. Artista e maestro del teatro di figura, Mirabassi ha diretto il museo delle Marionette, contribuendo alla valorizzazione di questa forma artistica. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla sua lunga attività e il suo impegno nel preservare e promuovere le tradizioni teatrali. Un addio a una figura che ha lasciato un segno importante nel settore culturale.

Perugia, 28 dicembre 2025 – Lutto nel mondo della cultura. È morto a Perugia Mario Mirabassi, artista, maestro del teatro di figura e direttore del museo delle Marionette. Una figura centrale della vita culturale cittadina e punto di riferimento riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Lo ha scritto il Comune di Perugia esprimendo "profondo cordoglio". Il cordoglio del Comune. "Con Mario Mirabassi - afferma l'amministrazione in una nota - Perugia perde un protagonista straordinario della scena culturale, capace di parlare a generazioni diverse, a grandi e piccini, attraverso il linguaggio poetico, innovativo e universale delle marionette, dei burattini e delle figure animate.

E' scomparso a Perugia Mario Mirabassi, artista, maestro del teatro di figura e direttore del museo delle Marionette, figura centrale della vita culturale cittadina e punto di riferimento riconosciuto

