Addio al maestro del basket Mario Blasone

Se n’è andato Mario Blasone, figura di rilievo nel mondo della pallacanestro italiana e internazionale. A 85 anni, l’allenatore e formatore friulano ha lasciato un’eredità importante nel panorama cestistico, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità sportiva, che lo ricorda per il suo impegno e la sua dedizione al basket.

La pallacanestro friulana e italiana perde una delle sue figure più autorevoli. È scomparso all'età di 85 anni Mario Blasone, allenatore e formatore che ha lasciato un segno profondo nel panorama cestistico nazionale e internazionale.

Addio a Mario Blasone, il coach friulano che conquistò il mondo del basket - È morto Mario Blasone, 85 anni, allenatore friulano di fama internazionale, maestro di generazioni e collaboratore di Ettore Messina. nordest24.it

Mario Blasone, morto il coach di basket di Udine e Verona. Aveva 85 anni - Lutto nel mondo dello sport e del basket: Mario Blasone, allenatore friulano, è morto all'età di 85 anni. msn.com

