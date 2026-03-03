Addio al maestro del lavoro Amilcare Brugni

Nella notte si è spento all’età di 86 anni Amilcare Brugni, noto come il Maestro del Lavoro. Per anni ha avuto un ruolo attivo nella vita associativa e si è distinto come punto di riferimento per le comunità del territorio piceno e fermano. La sua figura ha lasciato un segno importante nel panorama locale.

Se ne è andato la notte scorsa, all’età di 86 anni, il Maestro del Lavoro Amilcare Brugni, per anni protagonista della vita associativa e punto di riferimento per il territorio piceno e fermano. Già stimato funzionario della storica Carisap, dove ha rivestito diversi incarichi di responsabilità, si è poi dedicato all’associazionismo con grande passione. Una volta diventato Maestro del Lavoro il 1° maggio del 1999, ne ha incarnato come pochi lo spirito, contribuendo alla crescita del Consolato di Ascoli Piceno e Fermo, divenendone Console per diversi anni, consigliere nazionale e infine presidente nazionale per due mandati, lasciando un segno indelebile anche in Federazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio al maestro del lavoro Amilcare Brugni Leggi anche: Addio al "maestro del basket" Mario Blasone Leggi anche: È morto Carlo Cecchi, addio al maestro del teatro d’innovazione Contenuti e approfondimenti su Amilcare Brugni Discussioni sull' argomento Addio al maestro del lavoro Amilcare Brugni; Addio ad Amilcare Brugni, storico maestro del lavoro; Addio ad Amilcare Brugni, Maestro del Lavoro e storico dirigente dei Maestri del Piceno e Fermano. Ascoli, morto il Maestro del Lavoro Amilcare Brugni. Ex dipendente della Carisap, aveva guidato per due volte la Federazione nazionaleASCOLI - Nella notte tra domenica e ieri, all’età di 86 anni, è venuto a mancare il Maestro del Lavoro Amilcare Brugni, già apprezzato funzionario della Carisap ... corriereadriatico.it https://veratv.it/articoli/id-73355/ascoli-piceno---maestri-del-lavoro-in-lutto-e-morto-amilcare-brugni - facebook.com facebook Deceduto il Maestro del Lavoro Amilcare Brugni. Fino al 2022 aveva ricoperto ruolo di Console Interprovinciale di Ascoli e Fermo x.com