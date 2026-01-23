È morto Carlo Cecchi addio al maestro del teatro d’innovazione

Il mondo del teatro italiano si stringe in memoria di Carlo Cecchi, attore e regista fiorentino nato nel 1939. Figura di spicco nell’ambito dell’innovazione teatrale, Cecchi avrebbe compiuto 87 anni il 25 gennaio 2026. La sua carriera ha segnato un percorso di ricerca e sperimentazione, lasciando un’impronta significativa nel panorama culturale nazionale.

Firenze, 23 gennaio 2026 – Addio a Carlo Cecchi. L’attore e regista, nato a Firenze nel 1939, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 25 gennaio. Con la sua scomparsa il teatro italiano perde una delle figure più autorevoli e anticonvenzionali del secondo Novecento, protagonista assoluto della scena di ricerca e punto di riferimento per intere generazioni di interpreti. Diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, Cecchi ha costruito una lunga carriera alternando il lavoro di attore teatrale e cinematografico a quello di regista, sempre all’insegna di un’idea rigorosa e personale del teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

È morto Carlo Cecchi, attore a teatro e al cinema: aveva 86 anni

