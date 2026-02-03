Incidente nel Salento | morta una donna di 41 anni lascia quattro figli

Un grave incidente si è verificato lungo la strada provinciale tra Casarano e Taurisano, in Salento. Una donna di 41 anni, Luisa Valiani di Aradeo, ha perso la vita nello scontro tra la sua auto e un camion dei rifiuti. La tragedia ha lasciato quattro figli senza madre. I rilievi sono ancora in corso, ma si sa già che l’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla 41enne. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire le cause del trag

Incidente lungo la strada provinciale che collega Casarano a Taurisano. Una 41enne, Luisa Valiani (di Aradeo), è morta nello scontro tra la sua auto e un camion per la raccolta dei rifiuti, avvenuto all'altezza di Ugento attorno alle 12:30. La donna lascia quattro figli. Lo scontro con un camion Secondo le prime ricostruzioni, la vittima - una 41enne di Aradeo - era alla guida della propria Jeep quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrata con un camion della raccolta rifiuti. L'impatto è stato estremamente violento. Nei momenti immediatamente successivi al sinistro è intervenuta un'operatrice sanitaria: la donna, intuendo immediatamente la gravità della situazione, si è fermata per prestare i primi aiuti.

