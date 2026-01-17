La comunità di San Severino Marche si congeda con tristezza da don Lorenzo Lazzaroni, sacerdote di 65 anni, scomparso a causa di un’ischemia. Figura di riferimento per molti, lascia un vuoto nel cuore di chi lo conosceva. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale.

SAN SEVERINO - La comunità di San Severino Marche piange la scomparsa di don Lorenzo Lazzaroni, spentosi all’età di 65 anni. Il sacerdote, figura di grande umanità e profonda spiritualità, era ricoverato a seguito di una grave ischemia che lo aveva colpito all'inizio dell'anno e dalla quale, purtroppo, non si è più ripreso. Nato a Zogno, in provincia di Bergamo, il 10 agosto 1960, don Lorenzo aveva intrapreso un percorso di vita particolare prima di abbracciare la vocazione sacerdotale. Originario di Sedrina, aveva lavorato per diversi anni come infermiere presso l’ospedale di Bergamo, un’esperienza che aveva forgiato la sua naturale inclinazione alla cura del prossimo e all’ascolto dei sofferenti. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Don Lorenzo Lazzaroni non ce l'ha fatta: addio al sacerdote punto di riferimento a San Severino stroncato da un'ischemia

