Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Perugia ha annunciato i nuovi membri delle squadre di governo dell’Ateneo. Questi docenti assumono ruoli strategici nei settori dell’istruzione, della ricerca e della mobilità internazionale, contribuendo allo sviluppo e alla gestione delle attività accademiche. La presentazione ufficiale sottolinea l’importanza di un team qualificato per il miglioramento continuo dell’università.

Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia ha ufficialmente presentato i docenti che entreranno a far parte delle squadre di governo dell’Ateneo, con compiti specifici nei diversi ambiti strategici dell’istruzione, della ricerca e della mobilità internazionale. Tra i nomi annunciati: Francesca Blasi, responsabile della valorizzazione, presentazione e visibilità dell’offerta formativa per l’orientamento ai Corsi di Laurea Magistrale;. Marco Gargaro, incaricato dell’implementazione dell’Intelligenza Artificiale applicata alle scienze della vita;. Giuseppe Manfroni, referente per le politiche relative ai laboratori didattici, di ricerca e di terza missione;. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Università di Perugia, il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche presenta i nuovi docenti nelle squadre di governo

