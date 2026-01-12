Adam Sandler fa una promessa a tutti i suoi fan | Non so quanto mi rimane ancora

Adam Sandler ha recentemente ricevuto un premio alla carriera e ha condiviso con i suoi fan una riflessione sincera sul suo futuro nel cinema. Pur non conoscendo i tempi rimanenti, l’attore ha promesso di continuare a realizzare nuovi film, impegnandosi a mantenere alta la qualità delle sue opere. La sua determinazione a proseguire la carriera rimane forte, con l’obiettivo di offrire al pubblico quanti più film possibili.

Dopo aver ritirato un premio alla carriera, l'attore si è rivolto a tutti i suoi fan con la promessa di continuare a fare quanti più film possibili, di cui almeno la metà dovranno essere ottimi Adam Sandler non ha nessuna intenzione di concludere la sua carriera ed è intenzionato a realizzare quanti più film gli sarà possibile. Nei giorni scorsi, l'attore ha ricevuto il Career Achievement Award agli AARP's Movies for Grownups Awards e ha parlato apertamente dell'invecchiamento e dei suoi progetti per il futuro. Il clamore suscitato dal suo ultimo film, Jay Kelly, ha portato tutti a chiedersi se Sandler avesse dei dubbi sul continuare a fare film o addirittura sul recitare, ma l'attore ha voluto chiarire quali fossero i suoi progetti, facendo anche una promessa a tutto il suo pubblico.

