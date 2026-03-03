Ad Atripalda La notte delle cantautrici il concerto di dysapnea e Lys

Sabato 7 marzo al circolo Arci Fortapasc di Atripalda (AV), in via Melfi, sarà di scena La Notte delle Cantautrici, concerto-evento con Lys (Giulia Pagano) e l'irpina dysapnea (Stella Urciuoli). Un modo diverso di celebrare la giornata delle donne, attraverso la musica di due giovani donne e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

