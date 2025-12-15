Giornata nazionale del servizio civile ad Atripalda l' incontro dei volontari e delle volontarie

Il 15 dicembre 2025 si celebra la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, un'occasione per riconoscere e valorizzare il ruolo dei volontari e delle volontarie che dedicano un anno della loro vita al servizio della comunità. A Atripalda si svolge un incontro dedicato a questa giornata, coinvolgendo giovani impegnati in progetti di solidarietà e cittadinanza attiva.

Il 15 dicembre 2025 si celebra la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, istituita per valorizzare il contributo di tutte le giovani e i giovani operatori volontari che decidono di dedicare un anno della propria vita alla e proprie comunità e alla promozione di valori come la non.

Servizio civile universale: Fontana, “grazie ai giovani che scelgono di mettersi al servizio della comunità” - “È con orgoglio per l’impegno di migliaia di ragazze e ragazzi che oggi celebriamo la Giornata nazionale del Servizio civile universale. agensir.it

