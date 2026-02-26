Lavoratori senza stipendio Cmc | Assunzione di tutto il personale e pagamento mensilità arretrate

Questo il piano della società per ricomporre la difficile situazione ereditata dopo essere subentrata nei cantieri della Mannelli Assumere tutti i lavoratori impiegati nelle commesse e tutelare il personale con il pagamento delle mensilità arretrate. È questo l'obiettivo di Cmc Ravenna nei confronti dei lavoratori dei cantieri siciliani della Manelli Impresa Spa. Come rende noto l'Agi, la Cmc lo scorso dicembre, avrebbe stipulato il contratto d'affitto con la Manelli, nell'ambito dell'operazione di risanamento del gruppo pugliese. Oggi è previsto a Palermo in sede istituzionale l'incontro dell'azienda con i sindacati per illustrare i prossimi passi necessari a garantire la piena ripartenza dei cantieri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

