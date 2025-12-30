Don Rodrigo accoltellato alla gola in centro città e in pieno giorno | è in ospedale

Un sacerdote è stato ferito con un coltello alla gola questa mattina a Modena, nel centro città. L'aggressione, avvenuta intorno alle 10, ha coinvolto un prete e si è svolta in pieno giorno. Attualmente, la vittima è in ospedale per le cure del caso. La polizia sta conducendo le indagini per accertare i motivi e identificare l'autore dell'aggressione.

Un prete è stato accoltellato alla gola in pieno centro città, a Modena, oggi martedì 30 dicembre. L'aggressione questa mattina, intorno alle ore 10.30, all'incrocio tra via Ganaceto e via Castelmaraldo - in zona Pomposa -. I soccorsi erano stati allertati per soccorrere un uomo che aveva. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Don Rodrigo accoltellato alla gola in centro città e in pieno giorno: è in ospedale Leggi anche: Orrore a Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: è grave Leggi anche: Modena, don Rodrigo Grajales Gaviria accoltellato in strada: “Tentato omicidio” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Prete accoltellato alla gola in strada a Modena tra i passanti: ferito gravemente, paura in centro - Il sacerdote di 45 anni, don Rodrigo Gaviria, attaccato di spalle da un uomo che poi è scappato. fanpage.it

Modena, prete accoltellato alla gola in centro storico: «L'aggressore è fuggito, un tentato omicidio» - Don Rodrigo Grajales Gaviria è stato accoltellato e ferito in centro a Modena. msn.com

Prete accoltellato alla gola in strada a Modena - immagine d’archivio Un prete colombiano di 45 anni, don Rodrigo cappellano della comunità latinoamericana di Modena e Carpi, è stato accoltellato alla gola questa mattina intorno alle 10:30 in via Cas ... sassuolo2000.it

