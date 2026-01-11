Accoltellato in pieno centro a Bologna | 20enne trovato a terra con il volto sfigurato

Un giovane di 20 anni di origine tunisina è stato trovato ieri pomeriggio nel centro di Bologna, ferito da arma da taglio. È stato rinvenuto a terra, con il volto sfigurato e in condizioni gravi. L’episodio rappresenta un episodio di violenza avvenuto in una zona centrale della città, ora oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Un ragazzo 20enne di origine tunisina è stato trovato a terra in una pozza di sangue nel tardo pomeriggio di ieri, gravemente ferito dopo una violenta aggressione con armi da taglio in pieno centro a Bologna. L'allarme è scattato attorno alle 17.30 in via De' Rolandis: il ragazzo era sdraiato.

