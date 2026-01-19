Accoltellato a scuola a La Spezia lo zio | Vogliamo giustizia per tutta la famiglia serve una legge severa

A La Spezia, la tragica morte di Abanoub Youssef, 18 anni, colpito a scuola da un coetaneo, ha suscitato dolore e richieste di giustizia. Lo zio della vittima sottolinea l'importanza di leggi più severe per tutelare le famiglie e prevenire simili incidenti. Familiari e amici chiedono risposte e giustizia per riconoscere la gravità di quanto accaduto e garantire maggiore sicurezza nelle scuole.

Familiari e amici di Abanoub Youssef chiedono giustizia per il 18enne ucciso a scuola da un coetaneo: "La vittima non è una, ma un'intera famiglia".🔗 Leggi su Fanpage.it

La rabbia dello zio di Abanoub Youssef: “Vogliamo giustizia per tutta la famiglia, serve una legge severa”

La famiglia e gli amici di Abanoub Youssef, giovane di 18 anni tragicamente ucciso a scuola, chiedono giustizia. Lo zio esprime la necessità di una legge più severa per tutelare le vittime e le loro famiglie, sottolineando che la perdita di Abanoub rappresenta un dolore condiviso da un’intera comunità. La vicenda evidenzia l’urgenza di interventi concreti per contrastare episodi di violenza tra i giovani.

Morto lo studente accoltellato in una scuola di La Spezia. Fermato un minorenne

È deceduto lo studente ferito con un coltello all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” di La Spezia. La vittima, accoltellata all’addome e alla milza da un coetaneo, è stata soccorsa ma non ce l’ha fatta. Un minorenne è stato fermato in relazione all’incidente. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sulle modalità di prevenzione di simili episodi.

