Sulla linea di un autobus che collega Riolo Terme all'alberghiero si è verificato un episodio di accoltellamento. A bordo, un 20enne è stato ferito a una coscia, fortunatamente senza danni gravi. Immediatamente dopo, le forze dell’ordine hanno fermato un ragazzo di 16 anni coinvolto nell’episodio. Nessun’altra persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Tutto è accaduto sulla linea del bus che porta verso l’alberghiero di Riolo Terne. È lì sopra che un 20enne è stato accoltellato a una coscia: per fortuna non in maniera profonda. Accompagnato in pronto soccorso a Faenza, è stato subito medicato. Il ragazzo che lo ha ferito, dopo una iniziale fuga, è stato bloccato dai carabinieri della Compagnia di Faenza. Si tratta di un 16enne già denunciato a piede libero diverse altre volte in passato - anche di recente - e con comportamenti ritenuti problematici. Al vaglio degli inquirenti, ci sono le ragioni che hanno alimentato l’accaduto. A una prima analisi, sembra però che tutto sia nato da futili motivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltellamento sul bus, bloccato 16enne

