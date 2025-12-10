Bistrot alla Carrara Tentorio | Più che una caffetteria museale un ristorante vero e proprio

A due anni dall'apertura del Bistrot Carrara a Bergamo, il progetto continua a suscitare dibattiti, anche a causa degli sviluppi giudiziari legati ai lavori di ampliamento del museo. Tentorio sottolinea che il locale si distingue più come ristorante che come semplice caffetteria museale, alimentando le discussioni sulla sua reale natura e funzione.

Bergamo. A due anni dall’apertura del Bistrot Carrara, la discussione attorno al progetto è più che mai aperta, complici anche gli sviluppi giudiziari legati ai lavori di ampliamento del museo. La consigliera di Fratelli d’Italia, Ida Tentorio, ha presentato una nuova interrogazione alla sindaca Elena Carnevali, nonché presidente della Fondazione Carrara, mettendo in evidenza le presunte criticità del contratto firmato con la società Finlatt il 31 agosto 2023. Nel documento, sostiene la consigliera, mancherebbero indicazioni chiare su attività consentite, orari e possibilità di organizzare eventi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

