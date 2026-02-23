Firenze Accademia delle Arti del disegno | in mostra anche un ritratto dell’assessora Manetti ma lei lo fa ritirare

Un ritratto di Monna Cristina, realizzato nel 2021, ha attirato l’attenzione a Firenze, provocando l’intervento dell’assessora Manetti. La donna ha chiesto che l’opera fosse ritirata dalla mostra all’Accademia delle Arti del Disegno, sollevando un dibattito sulla rappresentazione pubblica. L’evento ha acceso le discussioni tra gli organizzatori e i visitatori, mentre il quadro rimane nel centro delle cronache locali. La vicenda continua a suscitare reazioni diverse.

FIRENZE – Si chiama Monna Cristina il ritratto pittorico del 2021 raffigurante l'assessora regionale alla cultura Cristina Manetti che ha tenuto banco oggi sulle cronache fiorentine dei quotidiani. Un semplice invito a una conferenza stampa di presentazione della mostra dell'artista Anna Rubin ha fatto ritirare il dipinto dall'esposizione. Il dipinto non farà più parte delle opere esposte alla mostra 'Storie fiorentine' in programma dal 6 marzo al 3 aprile 2026 all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze e, inoltre, non ci sarà alcuna donazione all'Accademia stessa, diversamente da come riporta lo stesso invito.