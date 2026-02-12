Sulle terre rare è partita la guerra economica mondiale

La corsa alle terre rare diventa il nuovo fronte della guerra economica mondiale. Stati Uniti, Unione Europea e Giappone hanno annunciato una nuova iniziativa a Washington, puntando sui minerali fondamentali per le tecnologie moderne. La decisione mette in allerta i mercati e potrebbe cambiare gli equilibri già instabili nel settore delle risorse strategiche.

La nuova iniziativa lanciata a Washington da Stati Uniti, Unione Europea e Giappone sui minerali essenziali non è un semplice progetto industriale. È un passaggio della competizione strategica globale. Quando oltre cinquanta Paesi si riuniscono per parlare di terre rare, magneti permanenti, gallio o tungsteno, il tema reale è il potere. Chi controlla queste risorse controlla la tecnologia, la difesa, la transizione energetica e quindi una parte della sovranità altrui. Oggi la Cina produce circa due terzi delle terre rare mondiali e ne lavora quasi la totalità. Questa concentrazione non è solo economica: è uno strumento politico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

La recente operazione "Absolute Resolve" segna l'ingresso del Venezuela in un contesto geopolitico strategico legato alle terre rare.

USA Lanciano un Ultimatum all'Iran e alla Cina — La Guerra dei Chip Americani Vacilla

