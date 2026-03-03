A solo un’ora da Roma c’è il castello da fiaba con il giardino segreto più bello d’Europa

A un’ora da Roma si trova un castello che sembra uscito da una fiaba, circondato da un ampio giardino segreto considerato tra i più belli d’Europa. Il castello presenta sale affrescate e un’atmosfera da storia antica. Questo luogo è aperto al pubblico e si distingue per la sua architettura e il paesaggio circostante. È una meta visitabile per chi desidera immergersi in un’atmosfera da castello medievale.

Ma voi lo sapevate che a solo un’ora da Roma c’è un luogo che sembra uscito da una serie in costume: un castello da fiaba immerso nel verde, con sale affrescate e un giardino segreto considerato tra i più belli d’Europa. Un angolo di Tuscia nel quale storia, eleganza e mistero si intrecciano, regalando l’idea di un viaggio nel tempo – come in un episodio di Bridgerton – a pochi chilometri dalla Capitale. LEGGI ANCHE: LEGO, Serena Aquili: «Un ponte tra musei e cultura pop» Tra Bridgerton e nobiltà vera: il fascino da fiaba del Castello Ruspoli e del suo giardino segreto, a un’ora da Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando del Castello Ruspoli di Vignanello, in provincia di Viterbo, che ha riaperto alle visite a fine febbraio. 🔗 Leggi su Funweek.it

