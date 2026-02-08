Le lumache mandano in tilt i semafori della città

Le lumache di Mantova stanno creando problemi ai semafori della città. In alcune zone, il traffico si blocca e le auto restano ferme ai crocevia, mentre i cittadini si chiedono come risolvere questa strana invasione. La causa sembra essere un effetto inatteso delle lumache, che si sono accumulate sui sensori dei semafori, impedendo il corretto funzionamento. La situazione ha già scatenato qualche disagio e ora si cerca una soluzione rapida.

Le lumache stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini di Mantova, non per una lenta invasione dei giardini, ma per un effetto collaterale inaspettato: l'interruzione del funzionamento dei semafori in diverse zone della città. L'incrocio di Dosso del Corso, in particolare, si presenta come un punto critico, con impianti che vanno in tilt a causa di un agente inusuale: la bava delle lumache. La situazione, segnalata da numerosi residenti, si protrae ormai da alcuni giorni, creando disagi alla circolazione e, in alcuni casi, situazioni potenzialmente pericolose. Le prime segnalazioni risalgono alla giornata di ieri, ma il problema sembra essere più diffuso di quanto inizialmente stimato.

